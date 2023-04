Coraz więcej osób żywo interesuje się światem suplementów diety. Nie ma w tym jednak nic dziwnego – szybkie tempo życia, nieodpowiednia dieta oraz naturalne procesy starzenia powodują, że nasz organizm wymaga regularnego wsparcia. Warto jednak zauważyć, że niektóre substancje, jak np. kolagen, które produkowane są naturalnie, z biegiem czasu po prostu zanikają. Szacuje się, że już po 25 roku życia znacznie spada naturalna produkcja tego drogocennego białka. Niemniej jednak możemy ją skutecznie uzupełniać. Jednak czy znajdziemy kolagen w pożywieniu i w jaki sposób można go najlepiej suplementować?

Kolagen naturalny – czy znajdziemy go w pożywieniu?

Wiele osób zwraca uwagę na swoją dietę. Okazuje się, że to właśnie z odpowiedniego bilansowania składników pokarmowych możemy czerpać największe ilości substancji odżywczych. Wielu z nas więc wprowadza chętnie zmiany w swoim jadłospisie, chcąc jak najlepiej zadbać o dostarczenie do organizmu witamin oraz minerałów. Jednocześnie w przypadku kolagenu sytuacja jest nieco bardziej się komplikuje. Okazuje się, że jego źródłem mogą być takie produkt spożywcze jak np.:

chrząstki zwierząt;

podroby zwierzęce;

gałki oczne, wątroby.

Jak więc łatwo można się domyśleć, wprowadzenie takich produktów spożywczych do własnej diety może okazać się jednym z większych wyzwań. Analogicznie – można powiedzieć – poszukiwanie źródeł kolagenu naturalnego i próba uzupełninia go wraz z dietą, nie będzie dla każdego najlepszym rozwiązaniem.

Suplementy diety z kolagenem – czy jest to sposób na jego uzupełnienie?

Obecnie świat suplementów diety jest wyjątkowo mocno zróżnicowany. Wobec tego nie powinno nas dziwić to, że coraz więcej specyfików pojawia się właśnie z kolagenem w składzie. Z uwagi na rosnące zainteresowanie uzupełnianiem niedoborów tego białka, coraz więcej osób decyduje się na wybór odpowiedniego suplementu. Warto zauważyć, że na rynku dostępne są specyfiki w następującej formie:

kapsułki z kolagenem;

kolagen w proszku – do rozpuszczenia w wodzie lub w ulubionym napoju;

szoty z kolagenem – w formie niewielkich saszetek, które można bezpośrednio wypić.

Wydaje się więc, że wybór jest jak najbardziej szeroki. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że dla większości z nas najlepszym rozwiązaniem będzie kolagen rybi – izolowany ze skór ryb morskich. Dlaczego? Z prostego powodu. Jego budowa jest najbardziej zbliżona do budowy białka, które jest naturalnie produkowane przez nasz organizm. Dodatkowo, kolagen rybi zachowuje swoją aktywność biologiczną przez znacznie dłuższy czas, a dzięki temu jest w stanie działać w efektywniejszy sposób. Takie suplementy można dostać jedynie w dedykowanych sklepach jak np. https://www.kolagen.pl/. Wówczas będziemy mieć pewność, że dany specyfik szybko uzupełni powstałe niedobory.

Hydrolizat kolagenu – dlaczego warto go unikać?

W sklepach z suplementami znajdziemy również produkty, które zawierają w sobie hydrolizowany kolagen. Jednocześnie tych suplementów powinniśmy unikać. Dlaczego? Otóż hydrolizolat kolagenu to nic innego, jak pocięte i zmielone włókna tego białka. Analogicznie, w takiej formie nie są one w stanie zachować swojej aktywności biologicznej. Zwykle hydrolizowany kolagen nie jest absorbowany z przewodu pokarmowego, a jedynie jest on naturalnie wydalany przez nasz organizm. Łatwo można się domyślić, że tego typu suplementy nie przyczynią się do uzupełnienia niedoborów białka w naszym organizmie. Warto więc zwracać większą uwagę na wybór odpowiedniego produktu, a rezultaty będą spektakularne.