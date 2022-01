Wiele wskazuje na to, że przed nami kolejne wzrosty zakażeń. Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski mówili o nich podczas konferencji prasowej. Szef rządu poinformował, że istnieją prognozy mówiące nawet o 140 tysiącach zakażeń dziennie.

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 665 nowych zakażeniach COVID-19 w Polsce. To rekord pandemii w naszym kraju i wiele wskazuje na to, że szybko zostanie pobity. „Musimy się zmierzyć z nową sytuacją, jakiej do tej pory nie było” – mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. „Nie chcę spekulować, ale widziałem już prognozy, że dziennie może być nawet 140 tysięcy nowych zakażeń” – dodał.

Premier podkreślił, że wariant Omikron jest znacznie bardziej zaraźliwy. Po raz kolejny zwrócił jednak uwagę na konieczność szczepień. „80 do 90 procent zgonów to osoby niezaszczepione. Szczepionki zwiększają 10-krotnie szanse na przeżycie w przypadku mutacji Omikron” – powiedział.

Szef rządu zaznaczył również, że po raz kolejny konieczne jest ograniczenie kontaktów. Zalecił, by tam, gdzie jest to możliwe, przejść w tryb pracy zdalnej. Podkreślił, że jest ona już wprowadzana w administracji publicznej i samorządowej.

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że dane za kolejną dobę pokażą prawdopodobnie już ponad 40 tysięcy nowych zakażeń. „Mamy za sobą tydzień, który można nazwać eksplozją pandemii” – mówił. „Najbliższe tygodnie pokażą, jak rosnąca liczba zakażeń przełoży się na skalę hospitalizacji. Zdecydowanie mniej osób potrzebujących opieki szpitalnej jest w krajach, w których liczba osób zaszczepionych jest wysoka” – dodał.

Żr.: Twitter/Kancelaria Premiera