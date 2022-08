Występ kabaretu Neo-Nówka w Koszalinie wywołał gorącą dyskusję w mediach. Jedni krytykują wulgarny sposób krytyki partii rządzącej, inni bronią artystów. Głos postanowił zabrać były dziennikarz TVP, Maciej Orłoś.

Neo-Nówka zaprezentowała swój skecz pt. Wigilia 2022 podczas 27. Festiwalu Kabaretu Koszalin, czyli „Wakacje all incluSyf”. Najgłośniej komentowanym fragmentem występu jest monolog Romana Żurka, który uderza wprost w obóz rządzący.

– Jesteś taki pożyteczny idiota. Oni ciebie w ciula robią, a ty się po prostu dajesz. A oni się bawią! Kasę wywalają na lewo. 70 milionów wywalili na wybory kopertowe. 2 mld idzie na tępą propagandę w TVP. Do tego Ostrołęka, CPK, Turów i inne przewałki – zwrócił się do drugiego artysty, który odgrywa rolę ojca w skeczu.

– Oni się bawią, mają to w d….pie. Bo właśnie tacy jak ty, łykają to i jeszcze w to wierzą. A ty jesteś tak zapatrzony. I cały czas masz jakichś wrogów. To Niemcy, to Żydzi, to Norwegowie, kobiety, LGBT. Najbardziej to się boisz gejów, a nic ci nie przeszkadza, że rząd cię r….cha codziennie – podkreślił.

W sieci wybuchła dyskusja na temat występu. Część osób nie kryje euforii. Pojawiło się także wiele głosów krytyki, nie tylko za formę – pełną wulgaryzmów – ale również za sam fakt krytyki wyborców obozu rządzącego.

Kabaret jak kabaret. Miałem wrażenie, że ludziom najbardziej podobał się nie ten czy tamten żart, ale fakt, iż ktoś szydził i drwił z nielubianej przez nich władzy. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) August 2, 2022

Do sprawy odniósł nawet Maciej Orłoś. Były dziennikarz TVP, znany z programu „Teleexpress”, podkreślił, iż oglądał wspomniany skecz i pozytywnie go odbiera.

„To stand-up w wydaniu kabaretowym. Panowie w mocnych słowach powiedzieli prawdę, i bardzo dobrze. Neonówce gratuluję odwagi i pomysłów, a ja zapraszam na moje WTSy, gramy do tej samej bramki” – napisał w sieci.