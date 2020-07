Sławomir Neumann w porannej rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie radia RMF FM komentował kampanię wyborczą. Polityk Platformy Obywatelskiej stwierdził, że w jego ocenie wyborcy Krzysztofa Bosaka w drugiej turze poprą… Rafała Trzaskowskiego. Podał nawet argumenty na potwierdzenie tej tezy.

„Myślę, że wielu wyborców Krzysztofa Bosaka zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, bo to jest ich interes polityczny” – ocenił Neumann. „Wiele nas różni z Konfederacją, ale jedna rzecz jest pewna – i oni, i my chcemy wolnych wyborów. Teraz i w przyszłości.” – dodał.

„Z wyborów na wybory ta przewaga, ta wolność wyborów jest absolutnie zachwiana na rzecz partii rządzącej.” – kontynuował Neumann. „Każdy, kto bierze udział w polityce, ma tego świadomość i to widzi. Wygrana Andrzeja Dudy to danie szansy PiS-owi przez 3 lata do jeszcze większego zawłaszczania poletka” – twierdzi.

Polityk odniósł się także do tematu Marszu Niepodległości, o którym Trzaskowski niedawno mówił, że „chętnie się wybierze”. Neumann jednak ma inne stanowisko. „Nie wybieram się na Marsz Niepodległości. Nie chodziłem na Parady Równości, ani Marsz Niepodległości, chodziłem na Marsze Wolności, które organizowała Platforma” – powiedział.

Przyznał jednak, że pod pewnymi warunkami takie marsze mogą się odbywać. „Jeśli marsze są legalne, bezpieczne, nie ma elementów, które burzą porządek państwa polskiego, to takie marsze mogą się odbywać” – stwierdził Neumann.

