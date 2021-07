Równolegle do Mistrzostw Europy na kontynencie południowoamerykańskim rozgrywano turniej Copa America. W finale reprezentacja Argentyny pokonała 1:0 zespół Brazylii. Po spotkaniu Neymar podszedł do Leo Messiego i długo mówił mu coś na ucho.

W piłce klubowej Leo Messi zdobył wszystko, ale z reprezentacją Argentyny dotąd nie udała mu się taka sztuka ani razu. W końcu po 28 latach Argentyna ponownie wygrała w Copa America, co miało szczególne znaczenie dla Messiego.

Finałowe spotkanie nie było jednak łatwe, bo Argentyńczycy musieli zmierzyć się z reprezentacją Brazylii. Obecnie największą gwiazdą jest tam doskonale znany w Europie Neymar. Piłkarze świetnie się znają, bo przed laty wspólnie występowali w barwach Barcelony.

Po finale Copa America, Neymar podszedł do Messiego. Piłkarze padli sobie w objęcie, a Brazylijczyk długo mówił coś na ucho Messiego.

Neymar ujawnia, co mówił Messiemu

Brazylijczyk opublikował w niedzielę wpis w mediach społecznościowych, w którym skomentował całą sytuację „Porażki mnie bolą. To coś, z czym jeszcze nie nauczyłem się żyć. Po przegranej poszedłem uściskać największego i najlepszego w historii, przeciwko któremu grałem. To mój przyjaciel i brat: Lionel Messi” – napisał Neymar.

29-latek zdradził także co powiedział reprezentantowi Argentyny, kiedy do niego podszedł. „Byłem bardzo smutny, że przegrałem. Powiedziałem mu: ty s***u, wygrałeś ze mną. Ten facet jest niesamowity. Mam wielki szacunek za to, co zrobił dla piłki nożnej, a zwłaszcza dla mnie” – wyjaśnił i zwrócił się bezpośrednio do Messiego: „Ciesz się swoim tytułem, futbol czekał na Ciebie, na ten moment. Gratulacje bracie!”.

