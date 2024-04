Serwis genialne.pl przedstawia pomysł na to, by szybko skończy rozmowę z natarczywym telemarketerem. Okazuje się, że sprawa jest dość prosta.

Połączenia od dzwoniących telemarketerów próbujących sprzedać nam jakiś produkt lub zaoferować usługę, nie zawsze budzą w nas pozytywne emocje. Bywa, że chcemy szybko uciąć rozmowę, jednak osoba znajdująca się po drugiej strony nadal kontynuuje swoją ofertę i nie chce przerwać.

Portal genialne.pl przygotował poradnik, w jaki sposób sprawnie uciąć niechcianą rozmowę. Najpierw należy zadać pytanie o dokładne dane firmy, którą reprezentuje dzwoniąca do nas osoba.

Można również udzielić informacji o zamiarze zgłoszenia firmy do UKE lub UOKiK – najlepiej jeszcze tego samego dnia. Tego typu stwierdzenie zazwyczaj sprawia, że telemarketer traci chęć do rozmowy.

Inny pomysł to pytanie o to, skąd telemarketer ma nasz numer telefonu. Jeżeli powie, że ten został automatycznie wygenerowany przez program komputerowy wówczas warto powiedzieć, że taki system jest niezgodny z obowiązującym prawem.

Wiele wskazuje na to, że w przypadku zastosowania jednej z powyższych strategii telemarketer, który notorycznie do nas dzwoni, najprawdopodobniej zrezygnuje z dalszej rozmowy z nami. Nie stanowi to jednak gwarancji, że nie otrzymamy takiego połączenia w przyszłości.

