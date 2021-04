Piotr Gawron-Jedlikowski wygrał piąty odcinek programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Uczestnik wcielił się w Neila Tennanta z zespołu Pet Shop Boys. Wykonał jeden z największych hitów zespołu, czyli „It’s a Sin”.

Piotr Gawron-Jedlikowski doskonale radzi sobie w 14. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Uczestnik wcielał się już między innymi takie postacie, jak Jessie J, Stachursky czy C.C. Catch. W piątym odcinku zaśpiewał piosenkę „It’s a Sin” jako Neil Tennant z zespołu Pet Shop Boys.

Po jego występie jurorzy nie kryli zachwytu. „Dla mnie to jest chyba najlepszy twój występ. Podbiłeś moje serce” – mówiła Małgorzata Walewska. „Totalnie się zgadzam z Małgosią, to był twój najlepszy występ. Jak mówiłeś, że masz kiepską znajomość tego zespołu, to praca, jaką wykonałeś, żeby go poznać, i to jak uchwyciłeś szczegóły tego wokalisty, jest niesamowita. Kawał dobrej roboty” – dodał z kolei Adam Strycharczuk.

Piotr Gawron-Jedlikowski został doceniony zarówno przez jury, jak i uczestników. Wygrał cały odcinek, a nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych przekazał dla Lilianny Błasik z Fundacji „Kawałek nieba”.

Czytaj także: Zlatan Ibrahimović zagra w… filmie. Premiera w przyszłym roku

Źr.: YouTube/Magazyn Gala, Polsat