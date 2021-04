Słynny szwedzki piłkarz Zlatan Ibrahimović nie przestaje zaskakiwać. Niedawno napastnik AC Milan wystąpił na konkursie piosenki w San Remo, a teraz postanowił postawić na inną dziedzinę sztuki. Widzowie najprawdopodobniej już w przyszłym roku zobaczą go na dużym ekranie w kolejnej odsłonie przygód Asterixa.

Wiadomo, że w główną rolę, czyli Asterixa wcieli się francuski filmowiec Guillaume Canet, który zajmie się również reżyserią. Zlatan Ibrahimović wcieli się natomiast w postać o imieniu „Antyvirus”.

Zlatan Ibrahimović skończył już 39 lat, co w przypadku piłkarzy utrzymujących się na topie należy do rzadkości. Szwed jednak nie wybiera się jeszcze na emeryturę, bo po pięciu latach przerwy powrócił do swojej reprezentacji narodowej. Wystąpił już w ostatnich spotkaniach w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata.

Media przypominają, że Zlatan Ibrahimović nie będzie pierwszym gwiazdorem sportu, który pojawi się w filmach o przygodach Asterixa. Jak przypomina dziennik „Aftonbladet”, w „Asterix na olimpiadzie”, który miał premierę w 2008 roku, wystąpili m.in. inny gwiazdor futbolu, utytułowany piłkarz, a obecnie trener Realu Madryt, Francuz Zinedine Zidane, legendarny kierowca Formuły 1 Michael Schumacher i koszykarz, czterokrotny mistrz NBA Tony Parker.

Źr. RMF FM