Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowego przeznaczyło 400 milionów złotych na Fundusz Wsparcia Kultury. Trafił on do różnych instytucji, ale również do wokalistów. Okazuje się, że wcale nie Bayer Full otrzymał najwięcej.

Teatry, opery i inne instytucje kultury mogą w końcu liczyć na wsparcie państwa. Po wielu miesiącach zamrożenia, rząd przygotował Fundusz Wsparcia Kultury. Dla artystów i różnych instytucji przeznaczone zostało aż 400 milionów złotych. Okazuje się jednak, że niektóre wybory są co najmniej kontrowersyjne.

Już wcześniej pojawiła się informacja, że wsparcie w wysokości ponad pół miliona złotych otrzyma zespół Bayer Full. To jednak nie jedyny zespół disco polo, który może liczyć na rządowe dotacje. Jak się okazuje, Radosław Liszewski z zespołu Weekend otrzyma niewiele mniej – będzie to aż 520 tysięcy złotych.

Zdecydowanie rekordową kwotę dostaną bracia Golec z zespołu Golec uOrkiestra, którzy otrzymają niemal 1,9 miliona złotych. Beata Kozidrak otrzyma 750 tysięcy złotych a reprezentujący Bajm jej mąż, Andrzej Pietras, kolejne 613,5 tysiąca złotych. Z kolei Kamil Bednarek otrzymał równe pół miliona a Justyna Steczkowska 180 tysięcy złotych.

Źr.: Super Express