Justyna Dobrosz-Oracz nie mogła wejść do Sejmu, gdzie odbywało się Zgromadzenie Narodowe. Do sieci trafiło nagranie, na którym wściekła dziennikarka TVP Info próbuje przedostać się przez straż.

Okazuje się, że podczas zaprzysiężenia Karola Nawrockiego dziennikarze nie mogli przebywać w komfortowych warunkach. Pisał o tym na swoich mediach społecznościowych Łukasz Jankowski, który przyznał, że „dziennikarzy zamknięto bez możliwości wyjścia w małym sektorze”.

W sejmie dziennikarzy zamknięto beż możliwości wyjścia w małym sektorze przy stolikach, ponieważ @donaldtusk zamknął się przed 30 min w gabinecie @MWielichowska i do tej pory nie wychodzi.

Wszystkie korytarze pozamykane dla prasy.

Chyba coś zabolało pana premiera 😉 pic.twitter.com/Po3GjYt4ib — Łukasz A. Jankowski (@LAJankowski) August 6, 2025

Niektórzy dziennikarze z kolei w ogóle do Sejmu dostać się nie mogli. Wśród nich znalazła się dziennikarka TVP Info, Justyna Dobrosz-Oracz. Nagranie, na którym wyraża ona swoją frustrację trafiło do sieci. Co ciekawe, zamieścił je poseł Marcin Józefaciuk, który do Sejmu startował z list Koalicji Obywatelskiej.

– Pani redaktor od dawna myli funkcje. Ostatnio szukając tematu dnia atakowała posła o jego życie prywatne. A teraz, zaraz po zakończeniu Zgromadzenia Narodowego takie coś… – napisał parlamentarzysta. – Straż Marszałkowska wykonuje swoje obowiązki i polecenia, a pani jest agresywna, ze względu na własne błędy planowania i błędy w sztuce – dodał.

