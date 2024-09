Policja oficjalnie poinformowała, że nie żyje 39-latek, który spowodował wypadek w Lubowidzy, a następnie zastrzelił kierowcę. Ścigający go policjanci zbliżyli się do miejsca, w którym sprawca się ukrywał. Wówczas ponownie padły strzały.

Nie żyje 39-latek, który w sobotę spowodował wypadek w miejscowości Lubowidza koło Łodzi. Polsat News usłyszał od rzecznika łódzkiej Prokuratury Okręgowej, że do śmierci poszukiwanego doszło podczas policyjnej akcji. Policjanci ustalili, gdzie ten przebywał i zbliżyli się do tego miejsca.

Policjanci zbliżyli się do mieszkania, w którym przebywał 39-latek. Zanim mundurowi wkroczyli do mieszkania, usłyszeli strzały. Wtedy użyli siły, aby wkroczyć do lokalu, gdzie znaleźli ciało poszukiwanego mężczyzny.

Wcześniej rzeczniczka łódzkiej policji mówiła o przebiegu zdarzenia. „Według naszych wstępnych ustaleń kierujący mercedesem doprowadził do zderzenia z toyotą, którą podróżował mężczyzna, kobieta i dwójka dzieci. W wyniku wypadku toyota dachowała, a następnie kierujący nią mężczyzna wyszedł z samochodu i zaczął uciekać” – przekazała policjantka. „Kierujący mercedesem zaczął go gonić. Jak ustaliliśmy, padły strzały. Ciało kierującego toyotą odnaleziono kilkaset metrów od zdarzenia drogowego” – dodała.

Źr. Interia; Polsat News