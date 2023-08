Dramatyczne wieści z Gminy Kcynia. Nie żyje burmistrz tego miasta, Marek Szaruga. Włodarz Kcyni odszedł nagle.

Informacja o nagłej śmierci burmistrza Kcyni została opublikowana na stronie internetowej samorządu. Widać, że wieść o odejściu włodarza miasta była zaskoczeniem dla wszystkich.

– Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W swoich ukochanych górach 19 sierpnia b.r. zmarł Burmistrz Kcyni Marek Szaruga. Odszedł od nas człowiek oddany Gminie Kcynia, sprawujący funkcję Burmistrza drugą kadencję – napisano na witrynie internetowej Gminy Kcynia.

– Od samego początku piastując to stanowisko, na które został wybrany wolą mieszkańców gminy, każdego dnia pracował dla jej dobra – czytamy w dalszej części pełnego żalu komunikat.

Nie żyje burmistrz Kcyni. Odszedł Marek Szaruga

W komunikacie napisano również, że Marek Szaruga zawsze skrupulatnie realizował wyznaczone przez siebie cele. – Wyznaczał sobie cele i skrupulatnie je realizował, traktował każdy nawet najmniejszy problem bardzo poważnie. Miał jeszcze wiele pomysłów, chciał jeszcze wiele zrobić…dla nas, dla mieszkańców, dla gminy – czytamy.

Przedstawiciele Gminy Kcynia podkreślają, że nadal trudno uwierzyć im w to, co się wydarzyło. – To bardzo smutna wiadomość, w którą jest nam nadal bardzo ciężko i trudno uwierzyć – czytamy.

Pod komunikatem podpisali się: Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kurant wraz z radnymi Rady Miejskiej w Kcyni, Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kcyni

Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedli, Dyrektorzy placówek oświatowo-kulturalnych z terenu gminy.

Przeczytaj również: