Nie żyje Janusz Weiss. Popularny dziennikarz miał 74 lat. Polacy znali go przede wszystkim z programów telewizyjnych i radiowych, które prowadził.

Informację o śmierci Weissa przekazało Radio Zet, z który dziennikarz przez wiele lat współpracował. Janusz Weiss zmarł 10 marca. Jak informuje jego syn – po długiej i ciężkiej chorobie.

– Nie żyje Janusz Weiss. Współtwórca Radia ZET, prowadzący audycję „Dzwonię do Pani, Pana w bardzo nietypowej sprawie” i gospodarz programu „Wszystkie pytania świata” zmarł 10 marca 2023 roku po ciężkiej chorobie – napisano na stronie internetowej Radia Zet.

– Z głębokim żalem i w wielkiej rozpaczy zawiadamiamy, że 10 marca po ciężkiej walce z okrutną chorobą odszedł od nas Kochany Mąż, Wspaniały Tatuś, Człowiek Wielkiej Dobroci. Janusz Weiss – podał z kolei jego syn, który zawiadomił o śmierci ojca redakcję radiowej „Zetki”.

Radio Zet przypomina, że Weiss był jednym ze współtwórców rozgłośni. Tworzył ją razem z Andrzejem Woyciechowskim. Wspólnie rekrutowali do pracy w radiu takich dziennikarzy, jak m.in.: Wojciech Jagielski, Marzena Chełminiak czy Szymon Majewski. Słuchacze kojarzą go przede wszystkim z audycji „Dzwonię do Pani, Pana w bardzo nietypowej sprawie”. Prowadził ją przez 11 lat.

