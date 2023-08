Towarzystwo Salezjanie Inspektoria Pilska poinformowało w sobotni wieczór o śmierci księdza Piotra Z. Kilka dni wcześniej duchowny został ukarany za „nieobyczajny wybryk” na plaży.

W czwartek osoba duchowna została przyłapana na plaży w Świnoujściu podczas masturbacji. Doszło do niej w miejscu publicznym, dlatego ksiądz został ukarany przez policję mandatem.

Rzecznik komendy policji w Świnoujściu, Kamil Zwierzchowski, potwierdził, że takie zdarzenie faktycznie miało miejsce i mężczyzna otrzymał mandat za „nieobyczajny wybryk”. Funkcjonariusz zaprzeczył jednak wcześniejszym doniesieniom, że duchowny onanizował się w obecności dziecka. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, mężczyzna zostałby zatrzymany.

Do sprawy odnieśli się wówczas salezjanie, do których duchowny należał. – W związku z wydarzeniami, o których poinformowano na portalu społecznościowym >>Facebook<<, dotyczącymi osoby naszego współbrata ks. Piotra Z. informujemy, iż sprawa została zgłoszona Policji i przekazana kompetentnym organom – brzmiało oświadczenie przesłane do serwisu Onet.pl.

Ksiądz Piotr Z. nie żyje

W sobotę wieczorem na stronie Inspektorii Pilskiej Salezjanów opublikowana została informacja dotycząca śmierci Piotra Z. – Z żalem informujemy, że w sobotę 19 sierpnia 2023 r., w 57. roku życia, zmarł ks. Piotr Z. (nazwisko skrócone przez redakcję – przyp. red.) – napisano na stronie internetowej.

– O terminie uroczystości pogrzebowych poinformujemy wkrótce. Współbraci oraz członków Rodziny Salezjańskiej prosimy o modlitwę w intencji zmarłego ks. Piotra i jego rodziny – czytamy w dalszej części komunikatu.

