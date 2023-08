Zarząd nowo powstałej partii politycznej „Mam dość” poinformował, że z jej szeregów usunięta została Marianna Schreiber. Emocje podgrzewa fakt, że sama uczestniczyła w zakładaniu tej partii i przez długi czas była jej główną twarzą.

11 sierpnia sąd okręgowy w Warszawie zarejestrował partię Mam dość. Teraz zarząd te formacji opublikował komunikat, w którym stwierdzono, że „pani Marianna Schreiber nie jest liderką partii ani jej założycielką”.

„Została wykreślona z wniosku założycielskiego w dniu 12 czerwca 2023 roku za naruszenia statutu partii. Zarząd partii oraz przyszli zdeklarowani jej członkowie nie utożsamiają się z działaniami pani Marianny Schreiber” – dodano w oświadczeniu.

„Skupianie się na prezentowaniu swojego wyglądu, samowolne podejmowanie decyzji, atakowanie wszystkich polityków poza tymi z formacji jej męża to tylko i wyłącznie indywidualne działania obliczone na rozgłos medialny i zwiększanie zasięgów jej prywatnych profili w social mediach” – czytamy dalej.

Do sprawy odniosła się również sama Marianna Schreiber. „Od dziś funkcjonuje nowy twór Mam Dość, jedynym mankamentem jest to, że jest to partia na tyle konspiracyjna, że sama – jako jej założycielka, nie znam członków jej Zarządu” – napisała w oświadczeniu.

Moi drodzy,

Stała się rzecz mhhh cokolwiek dziwna. Mogę się pochwalić, po wielu próbach i staraniach zostało zarejestrowane moje polityczne dziecko -> Partia „Mam Dość”.

Tylko tu pojawia się pewien „mały” problem – stało się tak mimo mej jednoznacznej decyzji o wycofaniu zarówno… pic.twitter.com/UKk0NBUR1J — Marianna Schreiber (@MSchreiberM) August 17, 2023

Źr. Interia; twitter