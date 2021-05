Adam Niedzielski w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News mówił m.in. o programie szczepień. Padło pytanie, czy resort rozważa wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko Covid-19 dla wszystkich obywateli. Minister zdrowia odpowiedział dość jednoznacznie.

Niedzielski przypomniał, że w poniedziałek rusza rejestracja dla dzieci w wieku 16-17 lat, co dotyczy preparatu Pfizera, który ma dopuszczenie Europejskiej Agencji Leków. „Przed nami intensywna praca” – mówił minister.

Podczas rozmowy padło też pytanie o pomysł wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko Covid-19. Coraz częściej pojawiają się takie pomysły wśród medyków i polityków. Minister Niedzielski udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

„Do tej pory stosowaliśmy takie podejście, że przekonujemy do szczepień. Historia i doświadczenie pokazują, że to dosyć skuteczna metoda” – mówił Niedzielski. „Na razie nie rozważamy wprowadzenia przymusu” – zapewnił minister zdrowia w Polsat News. „Wiedza, którą przekazujemy przekonuje ludzi” – dodał.

Niedzielski o „przesileniu”

Jak mówił, musimy zdawać sobie sprawę, że dojdziemy do pewnego punktu przesilenia, gdzie ludzie już nie będą szukali szczepionek. „Szczepionki będą na tyle dostępne, że to one będą czekały na ludzi” – wyjaśnił.

To nie wszystko, bo podczas rozmowy padło także pytanie o to, czy osoby, które nie chcą się zaszczepić, nie powinny same płacić za leczenie w przypadku zachorowania na Covid-19. „To absolutnie nieakceptowalne. Po to jest system leczenia publicznego, żeby ta pomoc była udzielana. Od tego jest państwo, na tym polega nasza rola” – mówił Niedzielski.

Prognozy są optymistyczne, bo minister szacuje, że do września zaszczepi się większość Polaków. „Myślę, że do września będziemy mieć zaszczepionych wszystkich chętnych, więc będzie to 70-80 proc. populacji” – ocenił Niedzielski. „Mamy badania przeprowadzone na dużej grupie Polaków i obecnie wskaźniki, gdzie odnotowaliśmy przeciwciała są rzędu ponad 55 proc.” – poinformował.

Źr. Polsat News