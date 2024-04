Po raz kolejny zaatakował niedźwiedź na Słowacji. Tym razem celem ataku drapieżnika stali się dwaj mężczyźni w wieku 39 i 49 lat. Słowackie media informują, że mężczyźni przeżyli, ale lekarze określają ich stan jako ciężki.

To kolejny taki atak na Słowacki w stosunkowo krótkim czasie. Tym razem niedźwiedź zaatakował dwóch mężczyzn w wieku 39 i 49 lat. U jednego z nich doszło do poważnego urazu wielonarządowego, a u drugiego do obrażeń barku. Obaj w ciężkim stanie trafili do szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Tam lekarze zdołali ustabilizować stan poszkodowanych mężczyzn.

Z ustaleń wynika, że niedźwiedź zaatakował turystów w niewielkim masywie górskim o nazwie Polana. Słowackie media zwracają uwagę, że do ataku doszło w chwili, gdy turyści przebywali poza wyznaczonym szlakiem.

Ciężko rannych z miejsca ataku zabrał śmigłowiec ratowniczy, który przewiózł poszkodowanych do szpitala.

