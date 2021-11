Niecodzienny transparent pojawił się przed Bramą Brandenburską w Berlinie. Grupa Niemców dziękuje na nim Polakom za ochronę granic Unii Europejskiej. Ma to związek z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.

Od poniedziałku nastąpiła eskalacja konfliktu na granicy polsko-białoruskiej. Ma to związek z ogromną grupą migrantów, która dotarła w okolice Kuźnicy. Polskich granic broni kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Wojska Polskiego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. We wtorek wieczorem dwie grupy migrantów przedarły się na teren naszego kraju, ale wszyscy zostali zatrzymani.

We wtorek Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o częściowym zawieszeniu umowy o ułatwieniach wizowych między krajami Wspólnoty a Białorusią. Zawieszono przepisy znoszące wymogi dotyczące dokumentów dowodowych, a także przepisy regulujące wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu oraz obniżające opłaty za składnie wniosków wizowych. Wszystkie one odnosiły się do białoruskich urzędników.

„Instrumentalizację migracji przez reżim białoruski” zdecydowanie potępił i odrzucił Ales Hojs, minister spraw wewnętrznych Słowenii, która sprawuje obecnie unijną prezydencję. „Niedopuszczalne jest, aby Białoruś bawiła się życiem ludzi dla celów politycznych” – podkreślił.

Tymczasem niecodzienny transparent pojawił się przed Bramą Brandenburską w Berlinie. Grupa osób w języku polskim i niemieckim dziękuje na nim Polakom za ochronę granic Unii Europejskiej. „My dziękujemy polskiemu rządowi za ochronę dla Niemiec i Europy. Tak trzymać!” – czytamy.

