W okolicach Krynek i Białowieży dwie grupy migrantów przedarły się we wtorek przez granicę polsko-białoruską. Policja podała, że wszyscy zostali zatrzymani przez pograniczników. Informację potwierdził również wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

W poniedziałek ogromna grupa migrantów znalazła się przy granicy polsko-białoruskiej w okolicach Kuźnicy. Doszło tam do walk, migranci próbowali między innymi zniszczyć płot. We wtorek obóz powstał wzdłuż granicy a do prób przekroczenia granicy doszło również w innych miejscach. Jak podało Radio Białystok, udało się to w okolicach Krynek i Białowieży, gdzie dwie grupy migrantów przeszły przez pierwszą linię patroli.

Jakiś czas później policja poinformowała na Twitterze, że wszystkie osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, zostały złapane i zatrzymane.

Informację w tej sprawie potwierdził dziś wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. „Noc w Kuźnicy spokojna, bezpiecznie także w Białowieży i pod Krynkami, gdzie nasze służby zatrzymały wszystkich migrantów, którym udało się przejść przez pierwszą linię patroli. Migranci trafili tam, gdzie ich pobyt jest legalny” – napisał.

Noc w Kuźnicy spokojna, bezpiecznie także w Białowieży i pod Krynkami, gdzie nasze służby zatrzymały wszystkich migrantow, którym udało się przejść przez pierwsza linię patroli. Migranci trafili tam, gdzie ich pobyt jest legalny — Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) November 10, 2021

Czytaj także: Cejrowski ma nowy pomysł, jak poradzić sobie na granicy. „Skoro rząd nie radzi sobie…”

Żr.: Twitter