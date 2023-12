Pewien Niemiec podjął błędną decyzję nadmiernie ufając swojej nawigacji. Kierując się jej wskazówkami, z Jeleniej Góry jechał czarnym szlakiem do Petrówki w Czechach. W pewnym momencie jego samochód zawisł nad rowem.

W Karkonoskim Parku Narodowym rozegrały się zdumiewające sceny. Pracownicy parku przecierali oczy ze zdumienia, gdy zobaczyli, jak pewien Niemiec chciał dostać się do Czech Petrówką, czyli leśną drogą w Karkonoszach. Ta próba była jednak z góry skazana na porażkę.

Nie obyło się bez mandatu. „Tysiąc złotych mandatu za wjazd samochodem do parku narodowego dostał obywatel Niemiec, który jak twierdzi, zaufał nawigacji i chciał przejechać do Czech Petrówką, czyli czarnym szlakiem z Jagniątkowa. Jest to nie tylko nielegalne, ale i niemożliwe. Nie da się tym szlakiem przejechać nawet latem, bo u góry jest on tylko ścieżką” – informują władze Karkonoskiego Parku Narodowego.

Tysiąc złotych mandatu za wjazd samochodem do parku narodowego dostał obywatel Niemiec, który chciał przejechać do Czech czarnym szlakiem z Jagniątkowa. Jest to nie tylko nielegalne, ale i niemożliwe bo ten szlak u góry jest tylko ścieżką. pic.twitter.com/pVBzH6YnUb — KPN profil oficjalny (@Karkonoski_PN) December 31, 2023

Niemiec znalazł się na szlaku w zupełnych ciemnościach. W pewnym momencie zjechał na pobocze i zawisł nad rowem. Z tej opresji sam już nie był w stanie się wydobyć. Co więcej, obawiał się, że ktoś może okraść jego auto, więc spędził przy nim sporo czasu czekając na pomoc.

Źr. o2.pl; X