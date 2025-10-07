Europejski komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej, Andrius Kubilius przekazał niepokojące ustalenia niemieckiego wywiadu. Z informacji wywiadowczych wynika, że Kreml rozważa uderzenie zbrojne na NATO.

Kubilius, europejski komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej podkreśla, że Europa powinna przygotować się na ewentualny konflikt z Rosją, ucząc się z doświadczeń Ukrainy. Chodzi m.in. o sposób używania dronów. Zwrócił też uwagę, że w ostatnich tygodniach Kreml posuwał się do szeregu prowokacji.

„Mam zaufanie do służb specjalnych. A niemiecki wywiad twierdzi, że ma dowody, iż na Kremlu dyskutuje się o ataku na NATO” – powiedział Kubilius w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. „A skoro dyskutują, to czy nie planują ataku? Nie wiemy” – dodał.

„Ale tego typu sygnały trzeba traktować śmiertelnie poważnie. Oni faktycznie mogą być gotowi do wojny. My też musimy być na nią gotowi i uczyć się nie tylko na doświadczeniach Ukraińców, ale i Rosjan” – powiedział Kubilius.

Komisarz odniósł się do ostatnich prowokacji, jakie Kreml skierował przeciwko Polsce i państwom bałtyckim. Niezidentyfikowane drony pojawiały się nawet w państwach Europy Zachodniej. „Dobra wiadomość jest taka, że my szybko zrozumieliśmy, z czym mamy problem i będziemy zabezpieczać się przeciwko tego typu prowokacjom” – powiedział.

Źr. o2.pl