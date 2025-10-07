Rosja oskarżyła Polskę o „destrukcję” po cofnięciu wiz dla rosyjskich dyplomatów, którzy planowali udział w warszawskiej konferencji OBWE. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa postanowiła dodatkowo zakpić z polskich władz.

Rosyjskie media propagandowe informują, że Polska rzekomo cofnęła wizy przedstawicielom Rosji, którzy chcieli przyjechać do Warszawy. W polskiej stolicy odbywa się Warszawska Konferencja Wymiaru Ludzkiego organizowana przez fińskie przewodnictwo w OBWE.

Zacharowa nie szczędziła ostrych słów pod adresem Polski. „Polska od dawna angażuje się w destrukcyjne działania mające na celu podważenie i zniszczenie samej istoty Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie” – mówiła.

„Nie powinni po prostu wymawiać liter nazwy tej organizacji. Powinni je rozszyfrować i uważnie przeczytać, czym jest ta organizacja, co oznacza jej nazwa i dlaczego została stworzona. Została stworzona dla bezpieczeństwa i współpracy. Dzięki wysiłkom NATO niewiele z tego bezpieczeństwa i współpracy pozostało” – dodała Zacharowa.

W jej ocenie Polska „powinna oficjalnie oświadczyć, że jako członek OBWE nie potrzebuje ani bezpieczeństwa, ani współpracy”. „Najwyraźniej nie potrzebują tej organizacji. Nie potrzebują ducha i litery porozumień, które ją ukształtowały. Powinno to zostać ogłoszone otwarcie, a konsekwencje powinny być zrozumiałe. Ale te niekończące się działania manipulacyjne, to destrukcyjne zachowanie bez publicznego ujawniania swoich prawdziwych celów i założeń, jak mi się wydaje, stało się już znakiem rozpoznawczym Warszawy” – stwierdziła Zacharowa.

Źr. Interia