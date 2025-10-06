W ostatnich miesiącach Angela Merkel, wieloletnia kanclerz Niemiec, ponownie wzbudziła międzynarodowe kontrowersje. W wywiadzie dla węgierskiego portalu „Partizan”, cytowanym przez niemiecki tabloid „Bild”, zasugerowała, że Polska oraz kraje bałtyckie mogły przyczynić się do wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie w 2022 roku.

Te słowa wywołały burzę w polskim środowisku politycznym i medialnym. W tym artykule przyjrzymy się, co dokładnie powiedziała Merkel, dlaczego jej wypowiedź jest tak krytykowana i jaki jest szerszy kontekst historyczny. Jeśli szukasz informacji na temat „Angela Merkel Polska winna wojnie Ukraina”, to znajdziesz tu kompleksową analizę.

Była kanclerz Niemiec odniosła się do wydarzeń z 2021 roku, kiedy to wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem proponowała wznowienie bezpośrednich rozmów między Unią Europejską a Rosją. Celem było znalezienie nowego formatu negocjacji w sprawie Ukrainy, po tym jak wcześniejsze porozumienia mińskie straciły na znaczeniu. Merkel podkreśliła, że Władimir Putin nie traktował już tych ustaleń poważnie, co skłoniło ją do szukania alternatyw. Jednak, według jej relacji, inicjatywa ta napotkała opór ze strony niektórych członków UE. „Państwa bałtyckie i Polska były przeciwne, obawiając się braku spójnej polityki europejskiej wobec Rosji” – stwierdziła.

W efekcie dialog z Moskwą nie doszedł do skutku, co – w opinii Merkel – mogło otworzyć drogę do rosyjskiej agresji. Dodała też, że pandemia COVID-19 dodatkowo utrudniła spotkania na najwyższym szczeblu, pogarszając sytuację. Te słowa interpretowane są jako pośrednie oskarżenie Polski i krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) o sabotowanie wysiłków dyplomatycznych, co rzekomo przyczyniło się do eskalacji wojny na Ukrainie. Merkel nie usprawiedliwia przy tym działań Putina, ale jej narracja sugeruje, że brak jedności w UE był kluczowym czynnikiem.

Ostre reakcje w Polsce: dlaczego Merkel jest krytykowana?

Wypowiedź Angeli Merkel spotkała się z natychmiastową falą krytyki w Polsce. Politycy różnych opcji uznali ją za próbę zrzucenia odpowiedzialności za błędy niemieckiej polityki na inne kraje. Na przykład, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości nazwali Merkel „najbardziej prorosyjską liderką w historii Unii Europejskiej”. Podkreślają, że jej wieloletnia współpraca z Kremlem, w tym projekty jak Nord Stream 2, wzmocniły Rosję ekonomicznie i militarnie. Inni komentatorzy, tacy jak eksperci z opozycji, określili sugestię winy Polski jako „absurdalną”. Argumentują, że Polska od lat ostrzegała przed zagrożeniem ze strony Rosji, domagając się twardego stanowiska UE i NATO.

Zamiast dialogu bez gwarancji, Warszawa opowiadała się za sankcjami i wsparciem dla Ukrainy. Krytycy przypominają też, że porozumienia mińskie z 2014-2015 roku, w których Merkel grała główną rolę, nie powstrzymały rosyjskiej agresji – wręcz przeciwnie, dały Ukrainie czas na przygotowania, ale nie rozwiązały problemu. Podobne oburzenie panuje w krajach bałtyckich i na Ukrainie, gdzie Merkel oskarżana jest o obronę własnej reputacji kosztem tych, którzy ponoszą konsekwencje rosyjskiej inwazji. Nawet w Niemczech media jak „Bild” dystansują się od jej słów, przypominając, że konflikt na Ukrainie zaczął się już w 2014 roku od aneksji Krymu.

Lekcje z kontrowersji: jak Europa powinna reagować na Rosję?

Słowa Angeli Merkel otwierają debatę o przyszłości polityki europejskiej wobec Rosji. Była kanclerz apeluje o wzmocnienie obronności UE, dalsze wsparcie dla Ukrainy i poszukiwanie dyplomatycznych rozwiązań – bez usprawiedliwiania agresji Putina. Jednak jej wypowiedź podkreśla głębokie podziały w Europie: między krajami „starej” UE, jak Niemcy, a „nowymi” członkami, takimi jak Polska, które czują się marginalizowane. Dla Polski ta sprawa to przypomnienie, by kontynuować ostrzeganie przed rosyjskim zagrożeniem. Wojna na Ukrainie obnażyła słabości zachodniej dyplomacji, a kontrowersje wokół Merkel pokazują, że rozliczanie przeszłości jest trudne, ale niezbędne.

Przeczytaj również: