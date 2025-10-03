Waldemar Żurek – Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie dotyczące zmiany w systemie losowania sędziów. Jarosław Kaczyński skomentował – To kolejne bezprawne działanie tej ekipy, które stawia pod znakiem zapytania legalność tego rządu.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ostro zaatakował niedawne rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, które modyfikuje zasady losowego przydzielania sędziów do spraw. Dokument ten ukazał się w Dzienniku Ustaw 30 września, a Kaczyński wypowiedział się na ten temat w piątek.

– Najpierw nielegalnie przejęli prokuraturę, potem wbrew opiniom kolegiów sędziowskich wymienili prezesów sądów, a teraz chcą ręcznie wyznaczać sędziów do orzekania. W dodatku zapowiadają likwidację CBA… Czy to nie układa się w jeden scenariusz pt.: „Bezkarność dla swoich”? Rozporządzenie Żurka to złamanie Konstytucji (art. 7) i ustaw. To kolejne bezprawne działanie tej ekipy, które stawia pod znakiem zapytania legalność tego rządu, a już na pewno legalność obecnego ministra sprawiedliwości! – napisał Jarosław Kaczyński na portalu X.

October 3, 2025

Kaczyński komentuje rozporządzenie ministra sprawiedliwości, opublikowane w Dzienniku Ustaw pod koniec września. Zgodnie z nim, przewodniczący wydziału ma możliwość, w sytuacji wymagającej zwiększenia wydajności pracy, postanowienia, że w przypadkach rozpatrywanych przez trzech sędziów, System Losowego Przydziału Spraw wskaże jedynie sędziego referenta, natomiast pozostałych dwóch członków zespołu mianuje przewodniczący wydziału na podstawie reguł ustalonych przez prezesa sądu, po konsultacji z kolegium danego sądu – tak brzmi treść dokumentu.

Sam Waldemar Żurek wyjaśnia, że zmiany mają skrócić kolejki w sądach, przyspieszyć wyroki i zagwarantować, że orzeczenia zapadają w legalnych składach. Podkreśla, że pełne losowanie całych składów powodowało paraliż, bo sędziowie byli blokowani w wielu sprawach jednocześnie. Nowe zasady zachowują losowanie referenta, a resztę dobiera się transparentnie według ustalonych reguł. Żurek argumentuje, że to rozwiązanie jest zgodne z orzecznictwem ETPCz i chroni obywateli przed nielegalnymi wyrokami, krytykując przy tym poprzednie reformy Ziobry za niszczenie niezależności sądów.

Źródło: Onet