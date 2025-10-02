Prezydent Karol Nawrocki broni się przed oskarżeniami po podpisaniu ustawy o pomocy Ukraińcom w Polsce. Środowiska Konfederacji oraz Grzegorza Brauna nie szczędziły dosadnej krytyki pod adresem głowy państwa.

Nawrocki w rozmowie z „Wprost” odpierał zarzuty o „zdradę polskich interesów”. Tego typu oskarżenia formułują przedstawiciele środowisk Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

„Nikogo nie zdradziłem. Realizuję rozsądnie to, co zapowiedziałem. Pierwszym wetem do ustawy o pomocy Ukraińcom zmusiłem rząd, żeby wycofał się z 800 plus dla niepracujących Ukraińców i ukrócił turystykę medyczną. Weto przyniosło wymierne efekty” – przypomniał Nawrocki.

Prezydent przyznał jednak, że ostateczna ustawa nie spełnia do końca jego oczekiwań. „Co prawda nowa ustawa nie spełnia wszystkich moich oczekiwań, bo pomija te kwestie, które są dla mnie ważne, tj. walkę z symbolami UPA w Polsce czy wydłużenie okresu ubiegania się o obywatelstwo polskie przez obcokrajowców” – mówił.

„Natomiast proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybym tej ustawy nie podpisał. Konsekwencją byłby szturm pół miliona Ukraińców na urzędy w celu przedłużenia prawa pobytu i możliwości pracy. Ci, którzy dzisiaj mnie krytykują, narzekaliby, że doprowadziłem do tego chaosu” – kontynuował Nawrocki.

Prezydent przypomniał, że po raz ostatni podpisał przedłużenie tej ustawy. „Za pół roku nie będzie specjalnej ustawy dla Ukraińców. Wszystkie mniejszości narodowe w Polsce będą traktowane na takich samych zasadach. Taki sygnał poszedł do rządu. Jeśli ktoś mówi, że zdradziłem, to te słowa uznaję za nieodpowiedzialne” – podkreślił Nawrocki.

