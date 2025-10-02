W ostatnich dniach na wodach Morza Bałtyckiego doszło do nietypowego zdarzenia, które wzbudziło czujność polskich władz. Straż Graniczna wykryła obecność rosyjskiego kutra w pobliżu kluczowej infrastruktury energetycznej, konkretnie rurociągu służącego do transportu gazu z morskich platform wydobywczych na ląd. Według informacji podanych przez rzeczniczkę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolinę Gałecką, jednostka zatrzymała się w tym obszarze na blisko 20 minut.

Rzecznik MSWiA @K_Galecka na konferencji prasowej:

💬 Jednostka przez około 20 minut dryfowała w pobliżu rurociągu, co natychmiast uruchomiło działania ze strony @Straz_Graniczna. Funkcjonariusze skontaktowali się drogą radiową z załogą i wydali polecenie opuszczenia rejonu.… — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) October 2, 2025

Szybka interwencja Straży Granicznej

Polskie służby nie zwlekały z reakcją. Straż Graniczna nawiązała kontakt z załogą rosyjskiego kutra i wydała polecenie natychmiastowego oddalenia się od strefy rurociągu. Jak podkreśliła Gałecka, załoga jednostki posłuchała instrukcji bez oporów, co pozwoliło na szybkie zakończenie incydentu bez dalszych komplikacji. Szczegóły dotyczące dokładnej lokalizacji nie zostały ujawnione, ale wiadomo, że chodzi o statek o długości około 70 metrów.

Kontekst szerszych zagrożeń na morzu

To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, zwrócił uwagę na serię podobnych zdarzeń na Bałtyku. Podkreślił, że efektywna współpraca między służbami mundurowymi, wojskiem a służbami specjalnymi przynosi realne rezultaty w zapewnianiu bezpieczeństwa. Dodał również, że premier Donald Tusk jest na bieżąco informowany o wszystkich sytuacjach mogących wpływać na bezpieczeństwo państwa – co jest standardową procedurą w takich okolicznościach.

Rzecznik MSWiA @K_Galecka na konferencji: 💬 Podkreślam, że w takich przypadkach służby MSWiA reagują niezwłocznie i skutecznie, współpracując ze sobą i podejmując odpowiednie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo strategicznej infrastruktury. — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) October 2, 2025

Oświadczenie Tuska w Kopenhadze: Koniec z iluzjami

Podczas swojej wizyty w Kopenhadze, Donald Tusk odniósł się do szerszego kontekstu takich zdarzeń. -Musimy skończyć z pewnymi złudzeniami. Jednym z nich jest przekonanie, że nie toczy się żadna wojna – stwierdził premier.

Takie sytuacje przypominają o ciągłych wyzwaniach w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego. Polskie władze monitorują Bałtyk, by zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla gospodarki i stabilności regionu.

Przeczytaj również: