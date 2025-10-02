Miało być romantyczne spotkanie w hotelu, skończyło się tragedią. Nie żyją dwie osoby 25-latnia kobieta i 28 -letni mężczyzna.

Jak ustaliło Radio Poznań do tragedii doszło w nocy z środy na czwartek w hotelu MOSiR w Wolsztynie. 25-latka umówiła się na spotkanie w hotelu ze swoim chłopakiem. Policję powiadomiły koleżanki dziewczyny, które zaniepokoiły się brakiem kontaktu z koleżanką.

Maciej Borowski z tamtejszej policji powiedział – Służby powiadomiły koleżanki 25-latki, które nie mogły skontaktować się ze znajomą. Dodał, że po przybyciu na miejsce, służby zastały ciało młodej kobiety oraz ciężko rannego mężczyzny. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł około 3:00 – dodał Maciej Borowski.

– Na miejscu obecny jest prokurator, który wykonuje tam swoje czynności prokuratorskie, z udziałem technika kryminalistyki i biegłego z zakresu medycyny sądowej. Trwają oględziny. W tej chwili mam żadnych informacji co do okoliczności zdarzenia. Prokuratura objęła tę sprawę śledztwem – przekazał krótko po godz. 9:10 w rozmowie z o2.pl Maciej Borowski z wolsztyńskiej policji.

-Przyczyny śmierci nie są obecnie znane – powiedział oficer prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.

