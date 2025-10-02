Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot w polskim systemie edukacji, którego celem jest wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę, umiejętności oraz postawy wspierające dbanie o zdrowie w pięciu kluczowych wymiarach: fizycznym, psychicznym, społecznym, środowiskowym i cyfrowym – jak podaje oficjalna strona Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

Pomimo ambitnych założeń, edukacja zdrowotna nie cieszy się popularnością wśród uczniów i rodziców, szczególnie na Podkarpaciu. Jak poinformowała Marzena Kłaczek-Krawiec, rzeczniczka prezydenta Rzeszowa, aż 81,38 proc. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w regionie zrezygnowało z uczestnictwa w zajęciach tego przedmiotu. Najniższa frekwencja odnotowana została w Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz Zespole Szkół Nr 2. W tych placówkach niemal wszyscy rodzice uczniów zrezygnowali z udziału w zajęciach. Jak podaje Wprost, w technikach odsetek rezygnacji osiągnął 100 proc., a w liceach ogólnokształcących – 90proc.

Podobne tendencje obserwuje się w innych regionach Polski. W Przemyślu z edukacji zdrowotnej zrezygnowało ponad 72% uczniów, a w Lublinie, według informacji portalu Onet, odsetek ten wynosi ponad 73%. Minister Edukacji Narodowej, Barbara Nowacka, nie opublikowała jeszcze szczegółowych danych dotyczących frekwencji na zajęciach z edukacji zdrowotnej. Oficjalne statystyki mają zostać przedstawione około 10 października 2025 roku.

