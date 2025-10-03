Władze polskie podjęły decyzję o wydłużeniu tymczasowych kontroli granicznych z Niemcami oraz Litwą. Nowe regulacje, ogłoszone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wejdą w życie już 5 października 2025 roku i potrwają aż do 4 kwietnia 2026 roku.

Informację tę potwierdziła agencja Reuters, podkreślając, że jest to odpowiedź na rosnące wyzwania związane z migracją.

Historia wprowadzania kontroli granicznych

Początkowo kontrole zostały wdrożone w lipcu 2025 roku, ale tylko na okres jednego miesiąca. Następnie, w sierpniu, przedłużono je o kolejne dwa miesiące. Obecna decyzja o półrocznym wydłużeniu ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w kontekście europejskich szlaków migracyjnych. Jak wyjaśnia MSWiA, takie działania są w pełni zgodne z przepisami Kodeksu Granicznego Schengen, który pozwala państwom członkowskim na tymczasowe przywracanie kontroli w sytuacjach poważnego zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Przed każdym przedłużeniem Polska musi poinformować inne kraje strefy Schengen, a także instytucje unijne, takie jak Parlament Europejski, Rada Europejska i Komisja Europejska.

Przyczyny przedłużenia kontroli – fokus na migracji

Głównym powodem takiej decyzji są dane dotyczące nielegalnych prób przekraczania granic. Od początku 2025 roku zarejestrowano aż 24 411 incydentów związanych z nieuprawnionym wjazdem przez granicę z Białorusią. Te statystyki wskazują na utrzymującą się presję migracyjną, która wymaga wzmożonych działań ochronnych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński, w oficjalnym oświadczeniu podkreślił: „Wydłużamy kontrole graniczne z Niemcami i Litwą, by skuteczniej nadzorować trasę migracyjną biegnącą z krajów bałtyckich, poprzez terytorium Polski, aż do zachodniej części Europy”. Dodał, że priorytetem jest wychwytywanie osób zaangażowanych w nielegalny przemyt migrantów. W poście na platformie X minister Kierwiński napisał: „Kontynuujemy te działania, aby utrzymać kontrolę nad szlakiem migracyjnym z regionu bałtyckiego przez Polskę na Zachód. Nasze siły skupiają się na identyfikacji i zatrzymywaniu przemytników, jednocześnie zapewniając szczelność granicy z Białorusią w obliczu ciągłej presji migracyjnej”.

Znaczenie dla bezpieczeństwa i strefy Schengen

Tymczasowe kontrole graniczne nie oznaczają całkowitego zamknięcia granic – to raczej narzędzie do monitorowania i zapobiegania zagrożeniom. Polska Straż Graniczna odgrywa kluczową rolę w tych operacjach, koncentrując się na ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na potencjalne ryzyka, takie jak niekontrolowany napływ migrantów czy działalność grup przestępczych.

Co to oznacza dla podróżujących?

Dla obywateli UE i strefy Schengen kontrole mogą oznaczać dodatkowe sprawdzenia dokumentów i pojazdów, co potencjalnie wydłuży czas przekraczania granic. Zaleca się planowanie podróży z wyprzedzeniem i sprawdzanie aktualnych komunikatów MSWiA lub Straży Granicznej. Osoby podróżujące w celach biznesowych czy turystycznych powinny mieć przy sobie ważne dokumenty tożsamości.

