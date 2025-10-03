Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie dla Wirtualnej Polski zwrócił uwagę na powagę rosyjskiego zagrożenia.

Podkreślił, że Moskwa nie zrezygnowała z agresywnej polityki wobec sąsiadów, a Polska musi się liczyć z możliwością dalszej eskalacji. – Należę do osób, które od wielu lat zakładają, że Rosja nigdy nie wyzbyła się woli zdobywania terytoriów – powiedział.

Cenckiewicz odniósł się również do incydentów z udziałem dronów, które w ostatnim czasie naruszały polską przestrzeń powietrzną. Jego zdaniem to realne ostrzeżenie, że nasz system obrony powietrznej wciąż ma istotne braki. Szef BBN zaznaczył, że chociaż Polska inwestuje w rozbudowę tarczy antyrakietowej i obrony przeciwlotniczej, to wciąż nie osiągnęliśmy pełnej gotowości.

– Nawet jeśli dziś nie widzimy bezpośredniego zagrożenia atakiem na dużą skalę, to możliwość uderzeń dronów, także uzbrojonych, pozostaje realna – powiedział bliski współpracownik prezydenta Nawrockiego.

Jego zdaniem Rosja konsekwentnie testuje odporność państw NATO, a każdy incydent należy traktować poważnie. To, co wydarzyło się ostatnio, ma być przypomnieniem, że wojna w Ukrainie to nie tylko konflikt lokalny, ale proces, który może dotykać również bezpośrednich sąsiadów.

