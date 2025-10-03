Karol Nawrocki ostro skrytykował niedawne rozporządzenie ministra sprawiedliwości, Waldemara Żurka, które wprowadza zmiany w regulaminie funkcjonowania sądów powszechnych.

Według prezesa IPN, dokument ten to “ostentacyjny akt bezprawia”, służący — jego zdaniem — obejściu obowiązującego prawa. Nawrocki zarzucił, że zmiany zakładają m.in. nowy sposób losowego przydziału spraw sędziom, który może być manipulowany.

Jego słowa podkreśliły, że takie regulacje „mają stać się nieweryfikowalne, by umożliwić ręczne sterowanie doborem sędziów pod polityczne potrzeby i oczekiwania rządzących”. Dodał, że projektowane rozwiązania prowadzą do erozji zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz naruszają zasadę bezstronności sądów.

– Jako Prezydent Rzeczypospolitej wzywam wszystkich sędziów — niezależnie od tego, w jakiej procedurze zostaliście powołani … — abyście … pozostali niezawiśli i podlegali tylko Konstytucji oraz ustawom – powiedział Nawrocki.

Prezydent zapewnił też, że udziela wsparcia tym sędziom, którzy nie ulegną naciskom: „Ten, kto ulegnie bezprawiu i złamie złożoną przysięgę … sam podważy swój mandat do orzekania w imieniu Rzeczypospolitej.”

