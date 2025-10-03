Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump postawił Hamasowi ostateczne ultimatum. Albo organizacja zaakceptuje plan Trumpa na wprowadzenie pokoju na Bliskim Wschodzie, albo „wybuchnie piekło, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział”.

„Porozumienie z Hamasem musi zostać osiągnięte do niedzieli wieczorem o 18:00 czasu w Waszyngtonie” – rozpoczął swój wpis w mediach społecznościowych Donald Trump. To ultimatum, jakie otrzymał Hamas.

„Jeśli to porozumienie OSTATNIEJ SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. NA BLISKIM WSCHODZIE BĘDZIE POKÓJ, TAK CZY INACZEJ” – czytamy. Trump oświadczył, że USA wiedzą, że ukrywają się pozostali bojownicy Hamasu.

„Duże, potężne i bardzo bogate kraje Bliskiego Wschodu i regionów ościennych, wraz ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, uzgodniły, przy współudziale Izraela, POKÓJ na Bliskim Wschodzie po 3000 lat” – twierdzi Trump.

Donald J. Trump Truth Social Post 10:09 AM EST 10/03/25



Hamas has been a ruthless and violent threat, for many years, in the Middle East! They have killed (and made lives unbearably miserable), culminating with the October 7th MASSACRE, in Israel, babies, woman, children, old… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 3, 2025

Prezydent USA polecił również „niewinnym Palestyńczykom”, by opuścili tereny, na których znajdują się bojownicy Hamasu i udali się do „bezpieczniejszych” rejonów Gazy. „Wszyscy będą pod dobrą opieką tych, którzy czekają, by pomóc” – zapewnił.

