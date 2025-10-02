Premier Węgier Viktor Orban opublikował w mediach społecznościowych kulisy szczytu przywódców Unii Europejskiej w Kopenhadze. Polityk stwierdził jednoznacznie, iż w jego ocenie „Brukselczycy chcą iść na wojnę”.

W Kopenhadze trwa szczyt przywódców Unii Europejskiej, na którym Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Na miejscu przebywa również premier Węgier Viktor Orban, który w mediach społecznościowych ocenił, że „Brukselczycy chcą iść na wojnę”.

Obecny w stolicy Danii premier Węgier Viktor Orban napisał w czwartek na portalu X, że „sytuacja jest poważna”. Według niego „na stole leżą propozycje jawnie prowojenne”. „Chcą przekazać Ukrainie fundusze UE. Próbują przyspieszyć akcesję Ukrainy wszelkimi możliwymi sztuczkami prawnymi. Chcą sfinansować dostawy broni. Wszystkie te propozycje jasno pokazują, że Brukselczycy chcą iść na wojnę” – czytamy we wpisie.

„Będę stanowczo bronił stanowiska Węgier, ale ten szczyt dowodzi również, że nadchodzące miesiące będą naznaczone groźbą wojny. Będziemy potrzebować wsparcia całej naszej wspólnoty politycznej i każdego Węgra, który pragnie pokoju” – pisze Orban.

📍 Copenhagen, day two. The situation is serious. Outright pro-war proposals are on the table. They want to hand over EU funds to Ukraine. They are trying to accelerate Ukraine’s accession with all kinds of legal tricks. They want to finance arms deliveries. All these proposals… pic.twitter.com/86qEC83kIX — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025

