Premier Węgier Viktor Orban opublikował w mediach społecznościowych kulisy szczytu przywódców Unii Europejskiej w Kopenhadze. Polityk stwierdził jednoznacznie, iż w jego ocenie „Brukselczycy chcą iść na wojnę”.
W Kopenhadze trwa szczyt przywódców Unii Europejskiej, na którym Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Na miejscu przebywa również premier Węgier Viktor Orban, który w mediach społecznościowych ocenił, że „Brukselczycy chcą iść na wojnę”.
Obecny w stolicy Danii premier Węgier Viktor Orban napisał w czwartek na portalu X, że „sytuacja jest poważna”. Według niego „na stole leżą propozycje jawnie prowojenne”. „Chcą przekazać Ukrainie fundusze UE. Próbują przyspieszyć akcesję Ukrainy wszelkimi możliwymi sztuczkami prawnymi. Chcą sfinansować dostawy broni. Wszystkie te propozycje jasno pokazują, że Brukselczycy chcą iść na wojnę” – czytamy we wpisie.
„Będę stanowczo bronił stanowiska Węgier, ale ten szczyt dowodzi również, że nadchodzące miesiące będą naznaczone groźbą wojny. Będziemy potrzebować wsparcia całej naszej wspólnoty politycznej i każdego Węgra, który pragnie pokoju” – pisze Orban.
Przeczytaj również:
- Gawkowski o Rosji: „Nie chcę nikogo straszyć, ale to, co wiem…”
- Putin grozi: „Nie prowokujcie nas. Nigdy”
- Rosyjski kuter na Bałtyku. Reakcja polskich służb i komentarz Tuska
Źr. X; dorzeczy.pl