Serwis dw.de opisuje reakcje niemieckiej prasy na powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Te są w dużej większości pozytywne.

Donald Tusk wrócił do polskiej polityki. Były premier naszego kraju został p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i w najbliższym czasie z pewnością będzie aktywnie uczestniczył w sporze ze Zjednoczoną Prawicą.

Okazuje się, że comeback Tuska odbił się szerokim echem także poza granicami naszego kraju. Powrót byłego premiera komentują m.in. niemieckie media, które cytuje serwis dw. de. Większa część komentarzy na ten temat jest Tuskowi dość przychylna.

„Donald Tusk mógłby do polskich wyborców, jak kiedyś Angela Merkel do niemieckich, zawołać »Znacie mnie«, co dosyć dobrze obrazowałoby jednak dylemat Platformy Obywatelskiej” – pisze Peter Sturm z „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Zdaniem gazety Tusk „musi teraz wiarygodnie przekazać, że w czasie swojej trzeciej kadencji premiera będzie działał lepiej niż podczas dwóch pierwszych.”

Niemiecki dziennik porównuje Tuska do rycerza

To jednak nie koniec. „Tageszeitung”, czyli siódmy według nakładu niemiecki, dziennik porównuje Tuska do „białego rycerza”. „Dla niektórych Tusk uosabia zbawcę w potrzebie, który może ponownie przekształcić Polskę w demokratyczne państwo prawa – z wolnością prasy, niezawisłymi sądami i ochroną mniejszości, zwłaszcza społeczności LGBT. Dla innych jest symbolem zła: nazistowskiego kolaboranta, który z Angelą Merkel mówi po niemiecku, a z Władimirem Putinem po rosyjsku i którego neoliberalny rząd nie miał pieniędzy dla małych ludzi” – pisze warszawska korespondentka „TAZ” Gabriele Lesser.

Dziennikarka dodaje również, że na wieść o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki <<zwolennicy PiS zapowiedzieli już „wojnę” i wyciągają „ciężką artylerię propagandową”>>. Przyznaje też, że opozycja obawia się, że „ciągła nagonka ją wykończy”.

