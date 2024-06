„Puls Biznesu” informuje, że Donald Tusk podjął decyzję ws. realizacji projektu CPK. Co dalej w tym temacie?

Bo przejęciu władzy przez Koalicję Obywatelską i jej sojuszników realizacja projektu CPK zawisła na włosku. Nowe władze miały wiele zastrzeżeń do przedsięwzięcia zainicjowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele wspomnianej partii zarzucali im z kolei, że chcą „uwalić” inwestycję wyłącznie z politycznych pobudek.

CPK zbierało również dobre opinie wśród ekspertów – zarówno tych cywilnych, jak i wojskowych. Z czasem Tusk i jego rząd znaleźli się pod dużą presją społeczną. Krytyka CPK spotykała się z ogromnym sprzeciwem opinii publicznej.

Teraz nowe informacje w tej sprawie przekazuje „Puls Biznesu”. Dziennikarze medium podają, że Donald Tusk miał podjąć decyzję, co do realizacji CPK. Wiele wskazuje na to, że presja ze strony społeczeństwa podziałała.

Donald Tusk podjął decyzję ws. CPK

– Nawet dziś premier Donald Tusk może poinformować, że CPK zostanie wybudowany w Baranowie. Szczegóły zostaną przedstawione jutro – podaje źródło „Pulsu Biznesu” (informacja z 4 czerwca).

Dziennik podaje, że termin oddania Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie przesunięty na lata 2032-2035. Poprzedni rząd planował z kolei zakończyć inwestycję w 2028 roku, choć w kuluarach mówiono, że to termin nierealny.

Programu budowy wielkiego lotniska w ramach CPK zakłada też inwestycję w nowoczesną kolej. Wiele wskazuje na to, że Donald Tusk i jego współpracownicy przychylą się do budowy linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – CPK – Łódź – Poznań/Wrocław.

