Donald Tusk ponownie ma stanąć na czele Platformy Obywatelskiej – informuje „Polityka”, powołując się na źródła z otoczenia byłego premiera. Na tym stanowisku obecny szef Europejskiej Partii Ludowej miałby zastąpić Borysa Budkę.

O możliwym powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki mówi się już dawno. Jeszcze przed wyborami prezydenckimi to jego wskazywano jako potencjalnego rywala Andrzeja Dudy. Ostatecznie były premier nie zdecydował się wówczas na powrót do kraju i objął funkcję szefa Europejskiej Partii Ludowej.

Głośno o powrocie Tuska zrobiło się ponownie po jego wywiadzie dla TVN24. Były premier stwierdził wówczas, że jest gotów zrobić wszystko, by Platforma Obywatelska „nie przeszła do historii”. Pozytywnie ocenił jednak postawę Borysa Budki. „Z całą pewnością Platforma wymagała wtedy nowego impulsu, Borys Budka potrafił to zrobić, a później przeprowadził PO przez bardzo krytyczny moment” – stwierdził. „Jest dobrym szefem, który chyba nie daje w tej chwili ludziom pewności” – dodał.

Jak informuje „Polityka”, powołując się na niezależne źródła w otoczeniu byłego premiera, Donald Tusk ma wrócić do polskiej polityki i ponownie stanąć na czele Platformy Obywatelskiej. Decyzja w tej sprawie miałaby zostać ogłoszona w środę, 23 czerwca, podczas zjazdu zarządu krajowego PO. Poza byłym premierem, główne role w partii mieliby odgrywać przy nim Bartosz Arłukowicz i Radosław Sikorski.

Co z Borysem Budką? Z nieoficjalnych informacji wynika, że mógłby on zostać szefem klubu Koalicji Obywatelskiej. Obecnie funkcję tę sprawuje Cezary Tomczyk – polityk blisko związany z Rafałem Trzaskowskim.

Żr.: Polityka