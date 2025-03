W parku im. Sienkiewicza w Łodzi rozegrały się przerażające sceny. Niepełnosprawny chłopiec padł ofiarą grupy napastników w tym zbliżonym wieku. Co gorsza, oprawcy wszystko nagrali i opublikowali w sieci. Policja już ustaliła sprawców napaści.

Koszmarne sceny rozegrały się 2 lutego, ale dopiero po czasie stało się o sprawie głośno. Grupa nastolatków brutalnie znęcała się nad rówieśnikiem. Co gorsza, ich ofiara to niepełnosprawny chłopiec, który nawet nie mógł się bronić.

Brutalność napastników przeraża. Ciosy wymierzali pięściami i nogami. Swoją ofiarę do tego opluwali i wulgarnie obrażali.

Sprawcy przez dość długi czas pozostawali bezkarni. Dopiero dzisiaj policja poinformowała o ustaleniu i zatrzymaniu podejrzanych. Okazuje się, że to 16-latek i dwóch 14-latków. S”ą zatrzymane trzy osoby. Dwóch sprawców ma 14 lat, jeden ma 16 lat. Mamy ustalone też dane trzech nieletnich dziewcząt, które brały udział w tym zdarzeniu” — mówi nadkom. Aneta Sobieraj, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, cytowany przez „Fakt”.

„Fakt” opisuje dodatkowo, co widać na szokującym nagraniu. „Sceny są tak brutalne, że trudno na nie patrzeć. „Dawaj jeszcze, k… drugą nogę…” — słychać na nagraniu krzyki oprawców. Ofiara jest bita, kopana i poniżana. Prosi swoich katów, by przestali. Gdy zaczyna płakać, dostaje od oprawców kolejny cios pięścią w brzuch. Wszystko to nagrywali telefonem. Katowanie chłopca trwało ok. pięciu minut. W tle słychać śmiech i wulgarne okrzyki” – czytamy na stronie tabloidu.

Przeczytaj również:

Źr. fakt.pl