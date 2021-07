W ostatnich tygodniach nie brakuje spekulacji o możliwym powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. Okazuje się, że nie tylko były premier rozważa podjęci takiego kroku. W rozmowie z „Super Expressem” swojego powrotu nie wykluczył także Stefan Niesiołowski.

Przed laty Niesiołowski był jedną z kluczowych twarzy Platformy Obywatelskiej. Wszystko zmieniło się wraz z wyjazdem Tuska do Brukseli. Wtedy poseł zaczął być marginalizowany. Do tego doszły oskarżenia ws. seksafery. W końcu polityk zmienił barwy partyjne, a w wyborach w 2019 r. już nie kandydował. Ogłosił wówczas zakończenie aktywnej kariery politycznej.

Co zaskakujące, Niesiołowski nie wyklucza, że teraz powróci do aktywnej polityki. W rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że rozważa takie posunięcie. Wyznał jednak, że wszystko zależy od kształtu PO po powrocie Tuska.

Niesiołowski stawia na Tuska

„Jeśli Tusk wróci, to mój powrót zależy od tego, jaka będzie ta PO. Jak będzie Tusk na czele, to wiąże z nim większe nadzieje, ale przede wszystkim wiążę nadzieję dla Polski” – przyznał Niesiołowski. „Swoim doświadczeniem mogę oczywiście służyć PO i Tuskowi” – dodał.

Niesiołowski czuje mocny uraz do Schetyny, bo po raz kolejny nie szczędził mocnych słów pod jego adresem. „Wystąpiłem z PO za Schetyny, on przeprowadził czystkę, to było odrażające, obrzydliwe. Tusk to jest ogromna szansa dla Polski! I z całych sił go popieram” – powiedział.

