Cezary Grochot, dziennikarz stacji TVN, poinformował, że odchodzi ze stacji. Zrobi to po 27 latach spędzonych w redakcji.

Grochot był twarzą „Faktów”, czyli sztandarowego programu informacyjnego stacji TVN. Dziennikarz zamieścił w serwisie „X” wpis, w którym poinformował, że po 27 latach zdecydował się odejść z telewizji.

– Dla mnie będzie to z pewnością ciekawy rok, ponieważ po tylu latach w jednej firmie z końcem 2024 zakończyłem współpracę z TVN – napisał Grochot, który zaskoczył widzów stacji TVN. – 27 lat. Sam nie wiem, kiedy to minęło. Co dalej? Wiele osób przekonuje mnie, żeby podzielić się wspomnieniami – dodał.

Grochot przyznaje, że od chwili, gdy powstały „Fakty” zawsze był w centrum wydarzeń. Ma w związku z tym wiele różnych wspomnień, którymi – jak sugeruje – zamierza się podzielić.

– Trochę się tego uzbierało. Od chwili powstania Faktów byłem w centrum wydarzeń. Mnóstwo pozytywnych wspomnień i masa mrocznych historii, z których większość nigdy nie ujrzała światła dziennego. Także z ostatnich lat. Więc tak. Chyba warto to wszystko opisać – zakończył.

