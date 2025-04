Niespodziewane słowa Donalda Trumpa na temat chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Amerykański prezydent powiedział też o potężnej broni.

Trump spotkał się z dziennikarzami przed Białym Domem. W rozmowie z żurnalistami zdecydował się na dość nietypowe i zaskakujące wyznanie na temat chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Obecnie na linii USA-Chiny iskrzy.

– Prezydent Xi jest bardzo mądrym człowiekiem – powiedział Trump i dodał, że „dobrze go zna”. Stwierdził również, że uważa Xi Jinpinga za „jednego z najmądrzejszych ludzi na świecie”. Na tym jednak nie skończył.

Po serii komplementów Trump przeszedł bowiem do ofensywy i zaczął zachwalać potęgę Stanów Zjednoczonych. Przyznał m.in., że Amerykanie są w posiadaniu potężnej broni. Szczegółów jednak nie zdradził.

– Jesteśmy bardzo potężni. Bardziej, niż ludzie są w stanie to zrozumieć. Mamy broń, o której nikt nie ma pojęcia, czym ona jest – najpotężniejszą broń na świecie – oznajmił amerykański prezydent i przyznał, że pomimo wojny handlowej Xi, który „kocha swój kraj”, będzie chciał dojść do porozumienia z USA.

"President Xi is a very smart man, he loves his country, I know that for a fact. I know him very well, and I think he's going to want to get to a deal." – President Trump on the tariffs China and the United States are imposing on each other.



