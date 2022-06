Nowe rondo, które powstało w Strzelinie, błyskawicznie stało się obiektem drwin w lokalnych mediach. Ostatecznie materiał na jego temat wyemitowano nawet w „Teleexpressie”. Okazuje się bowiem, że przez wielu kierowców jest całkowicie ignorowane. Dlaczego?

W ostatnim czasie na skrzyżowaniu ulic Maczka i Okulickiego w Strzelinie (województwo pomorskie) powstało rondo. Już sama decyzja była krytykowana przez kierowców, ponieważ – ich zdaniem – rzadko w tym miejscu dochodziło do wypadków. Okazało się jednak, że sposób powstania inwestycji sprawił, że rondo jest często ignorowane.

Nie powstała bowiem wysepka, ale jedynie namalowane białe koło. Początkowo brakowało nawet pełnych oznakowań, lokalne media donoszą, że pojawiły się one dopiero po pewnym czasie. Mimo to, wielu kierowców całkowicie ignorowało fakt, że na miejscu powstało rondo, przejeżdżając przez środek namalowanego koła. Kompilacja nagrań ukazała się między innymi na profilu Strzelin 998 na YouTube.

Jak donoszą lokalne media, po publikacji na miejscu pojawił się patrol straży miejskiej, postawiono tam również pachołki.

Część internautów zwraca jednak uwagę, że tego typu ronda pojawiają się w wielu krajach i są odpowiednio oznakowane, więc kierowcy powinni się do nich stosować. „Tak wygląda większość rond w UK w jakoś wszyscy świetnie sobie z tym radzą” – czytamy w jednych z komentarzy. „Niech jadą za granicę i tak przejadą, to ich to bardzo po kieszeni zaboli. Ślepi są, znaki drogowe nie są tylko na słupach” – dodaje inny internauta.

Źr.: YouTube/Strzelin 998, Teleexpress