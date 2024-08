Nikola Grbić, trener polskich siatkarzy, zabrał głos po finale Igrzysk Olimpijskich. Jego słowa mówią wywołać burzę.

Po przegranym meczu z Francuzami trener Nikola Grbić zabrał głos i odniósł się do przepisów ustanowionych przez MKOL. Zgodnie z tymi zapisami w kadrze siatkarskich ekip może znaleźć się wyłącznie 12 zawodników. 13 zawodnik może pełnić funkcję wyłącznie jokera medycznego.

Jeżeli zawodnik nie pojawi się na placu gry podczas turnieju olimpijskiego… nie przysługuje mu medal. Przekonał się o tym zresztą zawodnik naszych rywali, reprezentacji Francji, Trevor Clevenot, który na boisko nie wszedł.

– Mam nadzieję, że w końcu regulacja o tym, że na igrzyska można zabrać tylko 12 zawodników, zostanie zmieniona. Musimy zacząć działać od razu, a nie czekać do kolejnego roku olimpijskiego, by wtedy zacząć wywierać presję na władzach. Jeden więcej środkowy czy możliwość zabrania drugiego libero wiele by pomogły – powiedział Grbić.

– Do programu wprowadza się tyle nowych dyscyplin, o których nigdy nie słyszałem, że nie rozumiem, dlaczego zaniedbuje się siatkówkę, mającą duże tradycje w nowoczesnym olimpizmie, a światowa federacja zrzesza tak wiele krajów – dodał trener polskich siatkarzy.

