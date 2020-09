Sławomir Nitras uważa, że przypisywanie winy Rafałowi Trzaskowskiemu za awarię w oczyszczalni „Czajka” jest nieporozumieniem. – Oczekiwałbym od dziennikarzy żeby patrzyli na sprawę w sposób obiektywny – powiedział w programie Onet Rano.

Druga awaria w oczyszczalni „Czajka” stała się przyczyną kryzysu wizerunkowego władz Warszawy, w tym Rafała Trzaskowskiego. Prezydent stolicy stara się nadzorować prace naprawcze i uruchomienie przepływu ścieków przez most pontonowy.

Jego kolega partyjny – Sławomir Nitras – uważa, że część mediów manipuluje informacjami dotyczącymi „Czajki”, przypisując winę Trzaskowskiemu. – Problem jest prawdziwy, bo płyną ścieki do rzeki i trzeba to najszybciej rozwiązać. Oczekiwałbym od dziennikarzy żeby patrzyli na sprawę w sposób obiektywny – powiedział w rozmowie z Onet Rano.

– Nie Rafał Trzaskowski jest winny, że kilkanaście lat temu, ktoś źle zaprojektował rury, a później te rury źle wykonał i źle zrealizował ten projekt – dodał.

Poseł Koalicji Obywatelskiej przyznał, że awaria w „Czajce” była powodem rezygnacji z inauguracji ruchu Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy koncentruje całą swoją energię na naprawianiu skutków awarii.

– Źle by to wyglądało. Myślę, że to dałoby się połączyć, ale wizerunkowo źle by to wyglądało, że w chwili gdy w Warszawie jest duża awaria Trzaskowski zajmowałby się innymi sprawami – stwierdził.

Co Biedron i lewica chcą osiągnąć wpisując się w narracje PiS? Ktoś może wie? https://t.co/XIlZ9JEEVT — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) September 7, 2020

Źródło: Onet Rano