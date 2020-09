Ministerstwo Zdrowia podało nową listę stref żółtych i czerwonych. Wiceminister Waldemar Kraska zauważył, że tym razem jest ich mniej. Może to oznaczać, że działa wprowadzony przez resort system ograniczeń, które obowiązują tylko na konkretnych obszarach.

Od soboty 5 września obowiązywać będzie nowa lista stref żółtych i czerwonych w naszym kraju. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaznaczył, że tym razem powiatów jest mniej niż poprzednio. „Mam dobrą wiadomość, bo w porównaniu z poprzednim tygodniem z 18 powiatów w tej chwili w obu strefach mamy tylko 10 powiatów” – powiedział.

Zdaniem wiceministra zdrowia, świadczy to o skuteczności strategii przyjętej przez resort. „Stworzenie dwóch kategorii, czerwonej i żółtej, spowodowało to, że dochodzi do zmniejszonej ilości zakażeń w tych powiatach. Czyli system punktowy, powiatowy w tej chwili działa. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy prowadzić tę politykę, bo widzimy, że ona przynosi dobre efekty” – mówił.

Od 5 września strefa czerwona obowiązywać będzie w:

Nowym Sączu

Powiecie limanowskim

Powiecie pajęczańskim

Z kolei strefa żółta obejmie:

Powiat nowosądecki

Powiat łowicki

Powiat lipski

Powiat kolski

Powiat konecki

Powiat przeworski

Powiat kłobucki

Resort opublikował również listę obszarów zagrożonych wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń. Są to powiaty: łańcucki, kościerski, otwocki, ostrowski, starogardzki, tatrzański, nowotarski, żuromiński, wieluński, a także miasto Skierniewice.

⚠️ Aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi).



Zmiany będą obowiązywać od jutra (05.09). #koronawirus pic.twitter.com/Oyvzp8iBWX — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 4, 2020

Źr.: Twitter/Ministerstwo Zdrowia, TVP Info