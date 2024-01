Karolina Opolska to nowa prezenterka TVP Info. Widzowie od razu zwrócili na nią uwagę, ponieważ mocno się wyróżnia.

Ciąg dalszy zmian w TVP Info. Na antenie kanału informacyjnego pojawiają się nowe twarze. Wśród nich przede wszystkim nowi prezenterzy, których dotąd widzowie nie mieli okazji oglądać.

Wśród nich znajduje się Karolina Opolska, która również zadebiutowała w roli prowadzącej. Prezenterka momentalnie zwróciła uwagę widzów. Mocno wyróżnia się bowiem wśród swoich koleżanek i kolegów.

Akcentem, który wyróżnia Karolinę Opolską są tatuaże. Co ciekawe, widać je nawet na szyi prezenterki, co – szczególnie w przypadku mediów publicznych – jak dotąd nie było regułą. Co więcej – w zasadzie się nie zdarzało.

Karolina Opolska pracowała wcześniej m.in. w serwisie Onet.pl, a następnie została zastępczynią kierownika Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów na Collegium Civitas. Związana była również z portalem natemat.pl.

