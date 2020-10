Ministerstwo zdrowia opublikowało nowe listy powiatów, w których utworzono strefy żółte i czerwone. Obostrzenia zaczną tam obowiązywać od 3 października. Na listach znalazło się sporo powiatów, a kolejne trafiły na listę alertów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział też zaostrzenie kryteriów klasyfikacji do poszczególnych stref.

Na liście powiatów zakwalifikowanych do strefy czerwonej znalazło się 17 powiatów. Są to następujące powiaty:

aleksandrowski i żniński w województwie kujawsko-pomorskim,

białostocki w województwie podlaskim,

działdowski w województwie warmińsko-mazurskim,

ostyński, krotoszyński i międzychodzki w województwie wielkopolskim,

głubczycki w województwie opolskim,

kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim,

kłobucki w województwie śląskim,

limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w województwie

małopolskim,

małopolskim, łęczyński w województwie lubelskim,

otwocki w województwie mazowieckim.

Strefy żółte wprowadzono na terenie następujących powiatów:

bartoszycki, iławski i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim,

bełchatowski, piotrkowski i wieluński w województwie łódzkim,

brzeski i oleski w województwie opolskim,

bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w województwie pomorskim,

dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w województwie podkarpackim,

janowski w województwie lubelskim,

kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w województwie świętokrzyskim,

nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w województwie małopolskim,

miasto na prawach powiatu Szczecin w województwie zachodniopomorskim,

ostrowski i wolsztyński w województwie wielkopolskim,

przasnyski i żyrardowski w województwie mazowieckim,

trzebnicki w województwie dolnośląskim,

wysokomazowiecki w województwie podlaskim.

⚠️ Aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi).



Zmiany będą obowiązywać od soboty (03.10).#koronawirusnowe pic.twitter.com/bkNgIHyklX — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 1, 2020

Strefy objęte alertem

Ministerstwo przedstawiło także listę powiatów objętych alertem. Znalazła się na niej m.in. Warszawa. Ponadto na liście są powiaty: lubański, lipnowski, Włocławek, włodawski, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, łowicki, krakowski, garwoliński, makowski, Suwałki zambrowski, Słupsk, Mysłowice, nowomiejski i pleszewski.

„Postanowiliśmy od przyszłego tygodnia zaostrzyć kryteria klasyfikacji do strefy żółtej i czerwonej” – przekazał również wiceminister zdrowa Waldemar Kraska. Dziennikarze dopytali także o dodatkowe obostrzenia, które niedawno zapowiadał minister zdrowia Adam Niedzielski. Kraska poinformował, że wejdą one w życie ok. 15 października, chyba że wcześniej pogorszy się sytuacja.

Rekord zakażeń

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o rekordowej liczbie 1967 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej dotyczy województw małopolskiego i mazowieckiego. Resort poinformował także o śmierci 30 zakażonych osób.

Łącznie w naszym kraju wykryto 93 481 przypadków zakażenia koronawirusem. 2 543 osoby nie żyją a 70 401 uznano za wyzdrowiałe.

