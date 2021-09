Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że monitoruje nowy niepokojący wariant koronawirusa o nazwie Mu. Po raz pierwszy pojawił się w Kolumbii, a do tej pory stwierdzono go w 39 krajach. Na liście pojawia się również Polska.

Mu to piąty z tzw. niepokojących wariantów SARS-CoV-2. Wcześniej na liście znalazły się warianty Alfą, Beta, Gamma oraz Delta, które potocznie określano jako brytyjski, południowoafrykański, brazylijski oraz indyjski.

Jak podaje WHO, wariant Mu odpowiada obecnie za jedynie 0,1 proc. infekcji. Po raz pierwszy wykryto go w Kolumbii, gdzie odpowiada z kolei za aż 40 procent zakażeń. Do tej pory zidentyfikowany został w 39 krajach świata, między innymi w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Słowacji, ale również w Polsce.

Agenda ONZ do spraw zdrowia zamierza przyglądać się nowej odmianie. „Wariant Mu w Ameryce Południowej, obok wariantu Delta, będzie monitorowany pod kątem zmian” – informuje.

Czytaj także: Gliński: jesteśmy gotowi na czwartą falę pandemii

Żr.: PAP