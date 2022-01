Wygląda na to, że już niebawem dobiegnie końca serial pod nazwą „nowy selekcjoner” reprezentacji Polski. Polski Związek Piłki Nożnej zwołał na poniedziałek konferencję prasową, na której ma zostać ujawnione nazwisko nowego szkoleniowca.

„Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza przedstawicieli mediów na prezentację nowego selekcjonera reprezentacji Polski, która odbędzie się w poniedziałek, 31 stycznia o godzinie 13:30 na PGE Narodowym” – napisano na portalu „Łączy nas piłka”.

Nowy selekcjoner ma przed sobą trudne zadanie. Niewiele czasu pozostało do arcyważnych meczy barażowych, od których zależy awans reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata.

Na przełomie grudnia i stycznia pojawiła się niespodziewana informacja o tym, że Paulo Sousa zamiera porzucić reprezentację Polski, aby objąć posadę trenera brazylijskiego Flamengo. Choć początkowo trudno było w to uwierzyć, to ostatecznie okazało się to prawdą. Po zapłaceniu odszkodowania za zerwanie umowy, Portugalczyk wyjechał do Brazylii.

Prezes PZPN Cezary Kulesza początkowo zapowiadał, że nowy selekcjoner zostanie powołany do 19 stycznia. Termin minął, a giełda nazwisk nadal trwała. W ostatnim czasie największe szanse zdaniem mediów miał Andrij Szewczenko, ale ponownie nastąpił zwrot. Teraz wydaje się, że jednak zwycięży opcja polska i najprawodpodobniej w poniedziałek PZPN zaprezentuje Adama Nawałkę w roli selekcjonera. Za nim opowiadali się także piłkarze reprezentacji.

Źr. RMF FM