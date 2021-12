Nuvaxovid to szczepionka, w której podawany jest gotowy produkt, czyli białko – powiedział PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Jego zdaniem produkt firmy Novavax, który dotrze do Polski na początku 2022 roku, może być z powodzeniem podawany w szczepieniu podstawowym, jak i przypominającym.

Nuvaxovid to piąta szczepionka zalecana w UE do zapobiegania COVID-19. Jest to preparat białkowy i wraz z już zatwierdzonymi szczepionkami będzie wspierać kampanie szczepień w państwach członkowskich UE w kluczowej fazie pandemii — poinformowała EMA.

Po dokładnej ocenie EMA stwierdziła, że dane dotyczące szczepionki są rzetelne i spełniają unijne kryteria skuteczności, bezpieczeństwa i jakości.

Pierwsze szczepionki tej firmy powinny trafić do Polski na początku 2022 roku.

„Dotychczas dostępne w Polsce szczepionki przeciw COVID-19 +naśladowały+ pewien cykl replikacji wirusa. Ta szczepionka — białkowa – podaje gotowy produkt, podaje białko” – wskazał w rozmowie z PAP wirusolog prof. Gut.

Wskazał, że można ją porównać np. do szczepionki z acelularnym krztuścem. „To schemat — podawanie czystego białka — który był już od dość dawna stosowany w medycynie. Wygląda to tak, że produkujemy białko, oczyszczamy i dopiero wówczas podajemy” – wyjaśnił naukowiec.

Dodał, że w całym procesie szczepień — chodzi właśnie o indukcję odpowiedzi dla tego właśnie białka.

Zdaniem prof. Guta może być to preparat wykorzystywany zarówno w szczepieniu podstawowym jak i przypominającym. „Nie ma w tym zakresie większej różnicy” – ocenił.

We wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz powiedział na konferencji prasowej, że Polska uczestniczy „w zamówieniu, w przetargu unijnym na 100 mln szczepionek firmy Novavax”. „Ten przetarg jest podzielony, można powiedzieć, na dwie transze. Jedna to jest transza początkowa, a druga transza początkowa, ale z możliwością płynnej reakcji na zamówienia” – powiedział rzecznik MZ.

Wyjaśnił, że „w ramach pierwszej transzy mamy zamówionych 1 mln 800 tys. dawek, a w ramach tej drugiej elastycznej transzy mamy zamówionych 2,5 mln dawek”. „Oczywiście te dawki możemy zwiększać. Więc sumarycznie mówimy w tej chwili o zgłoszonym zapotrzebowaniu z Polski, o podpisanej umowie na ponad 4 mln dawek szczepionek” – powiedział Andrusiewicz. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Tomasz Więcławski