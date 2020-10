Od dzisiaj na terytorium Polski wchodzą w życie nowe obostrzenia, które w czwartek zapowiedział Mateusz Morawiecki. Według sondażu przeprowadzonego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, większość Polaków popiera zwiększenie reżimu epidemicznego. Tymczasem w sobotę ministerstwo zdrowia ponownie poinformowało o kolejnym rekordzie zakażeń.

„Czy popiera Pani/Pan zwiększenie obostrzeń w związku ze wzrostem wykrytych zakażeń koronawirusem w Polsce?” – takie pytanie usłyszeli respondenci biorący udział w badaniu Social Changes.

Okazuje się, że nowe obostrzenia popiera aż 62 proc. badanych. Z tego 36 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 26 proc. „raczej tak”. Odwrotne zdanie ma 28 proc. badanych, z czego 16 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 12 proc. „raczej nie”. 10 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1083 osób w dniach od 9 do 12 października 2020 roku.

Nowe obostrzenia

Od dzisiaj w życie wchodzą nowe obostrzenia mające przeciwdziałać pandemii. W czwartek osobiście ogłosił je premier Mateusz Morawiecki. Rządowe obostrzenia uzależniono od strefy, w której znajduje się dany powiat. Od 17 października w strefie czerwonej znajdzie się łącznie 152 powiaty. (PEŁNA LISTA TUTAJ).

Rząd zdecydował się wprowadzić ograniczenia w gospodarce. Zarówno w strefie żółtej i czerwonej ograniczono działalność gastronomii do godz. 6-21, później zamówienia realizowane wyłącznie na wynos.

50 proc. siedzących miejsc w transporcie publicznym powinno być wolne (ewentualnie 30 proc. wszystkich). Poza tym w strefie czerwonej obowiązuje ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych (5 osób na kasę).

Wydarzenia sportowe w żółtej i czerwonej strefie odbywać się będą bez publiczności, zaś kulturalne z ograniczeniem do 25 proc. dostępnych miejsc. W szkołach wyższych i ponadpodstawowych strefy czerwonej wprowadza się edukację zdalną, zaś w strefie żółtej nauczanie hybrydowe.

Na terenie strefy czerwonej ograniczono zgromadzenia publiczne do 10 osób, zaś w żółtej do 25. Ograniczono również liczbę osób podczas uroczystości religijnych (1 osoba na 4 mkw w żółtej i na 7 mkw w czerwonej). Od 19 października obowiązuje zakaz wesel na terenie strefy czerwonej, w żółtej zaś wprowadzono ograniczenie do 20 osób (bez zabawy tanecznej).

Źr. wPolityce.pl; wmeritum.pl